The graduates:
Jeadminas Alexis, Aizaz Mohammed Ali, Bailey Grace Anderson, Amylia Elizabeth Anger, Zoey Grace Ash, Colby Dana Atwood, Austin Ryan Bailey, Isabella Floris Bailey, Kyla Rose Bailey, Liam Canfield Ballard, Patrick Crossan Barney, Eileen Kathleen Barrett, Megan Reese Barth, Emma Elizabeth Bartlett, Dylan Xavier Barton, McKenna Marie Batchelder, Hannah Simone Bates, Avery Jamal Bauer, Bradley Charles Baybutt, Britta Nancy Baybutt, Carter Joseph Beaton, Taylor Daniel Bemis, William Russell Bendel, Michael Aron Bent, Abigail Michael Bohannon, Talula Estelle Willamina Bollinger, Miranda Lauren Boswell, Samuel Lucas Brandwein, Cameron Emily Brown, Mikaila Dianne Wen Brunt, Bryce Robert Burns, Aaron Richard Caldwell, Kaitlyn Price Callahan, Ethan John Card, Gage Tylor Carlile, Ava Marie Leona Cemorelis, Camille Elizabeth Chamberlain, Olivia Nicole Chamberlain, Riley Marie Chamberlin, Alexander Quinn Charles, Jesse Matthew Chase-Burke, Jenna Stratton Christie, Cameron Alexander Cielinski, Laurel Ann Clace, Camden Kenneth Clark, Phoebe Gail Clark, Liam Webster Conley, Hayden Joseph Cook, Mary Marie Cook, Hunter Abel Cooper, Steven Francis Corrieri, Curtis James Cote, Derrick Ovid Cote, Iyla Isabel Cousins, Dalton Jeffrey Cox, Peter Giorgio Crisman, Isiah Jacob Crump, Trent Valentino D'Alessio-Evans, Judith Kateri Maris Darwin, Jade Christine Davis, Lincoln Rolland Hall Davis, Sophie Kathleen Dean, Nareise Charmaine-Sandra deClercqZubli, Arianna Chloe Dellogono, Angell Marie Denico, Andrew Claude Depew, Johnathan Michael DeRaps, Matthew Ryan DeRaps, Lucy Mae Derosia, Kylee Ann Dewey, Tristan Blanchard Dolenc, Savana Rae Donohue Gabriel Estuar White Dorcus, Landon J. Drake, Mallory Kristin DuBois, Mikayla Mae Anne Dudek, Isaiah James Dunchus, Lauren Hailey Ebbighausen, Kyra Mae Emmond, Matthew Curtis Evans, Caroline Marion Fales, Kirsten Sylvia Farhm, Brandon Michael Farkas, Cameran Douglas Farr, Tanner Doyle Faucher, Kaitlin Michelle Faulkner, Sean Michael Favreau, Sarah Marie Feld, Brianna Marie Beverly Feustel, Kyla Lynne Fiorey, Emilia Jayden Fitzherbert, Camille Marie Fleuette, Chevy Fortier, Natasha Skye Fortier, Kaden Alexander Fowler, Dustin Henry Louis Franco, Joel Bryon Franklin, Savanna Ayla Frazier, Hannah Louise Frederick, Sarah Lydia Frederick, Sydney Grace Fugere, Jayden Ashley Gallant, Georgia Seher Gempler, Dylan Nicholas Germana, Aidan Michael Gianferrari, Hannah Mae Gile, Lillian Kimberly Gowey, Kody Laurence Gray, Braden Michael Grayston, Jaden Alexandra Greenwald, Nicholas Alexander Grossi, Peter Glenn Haas, Kobe Stephen Hachey, Makenzie Elizabeth Hadley-Yardley, Tessa Lynne Hagland, Hayden Matthew Hall, Caiden James Hammond, Tyler Reid Harrington, Nicholas Richard Hart, Courtney Lee Hastings, Grace Katherine Hauser, Adelyne Elyse Hayward, Ethan Russell Healey, Hannah Raechel Healey, Caleigh Elizabeth Hicks, Robert David Higgins, Ashlyn Jean Hill, Mia Bella Hogancamp, Avery Lynn Holbrook, Logan Zachary Hood, Kacie Lynn Hope, Emily Grace Hopkins, Colleen Deirdre Howard, Gabriel Howe, Skylar Ann Hunter, Kyle William Huston, Collin Russell Hytonen, Aaron Andrew Jackson, Alexander Lawrence Jacobsen, Claire Nicole Jones, Renee Augusta Jones, León Alex Julca, Annalaize Michelle-Bonnie June, Kyleigh Marie Jutras, Cooper Reilly Kennedy, Lydia Lois Kennell, Aaron James Kent, Catherine Emily Kiburis, Madison Lynn King, Steffen Byron Knouff, Kirra Ashleigh-Dee Kristolaitis, Alaina Marie Labadie, Lauryn Marie LaBrecque, Julia Grace Lavallee, Taylene Rae Lavertue, Kaitlyn Lee Lemnah, Noah Steven-Farr Lempel, Zakary Collyn Lent, Kristin Kathryn-Lee Leslie, Zebediah Cass Lessard, William Carlisle Levesque, Carter Marie Liebl, Lee Ann Allyson Lounder, Erykah Janel Lowe, Sierra May Lucken, Jack Charles Lyons, Michael David Mariani, Ewan Marshall, Christopher William Martin, Destiny Ann Martineau, Elaina Michelle Masso, Mychael Joshua Maxson, Mason Arthur May, Mackenzie Ann McCord, Nora Stroup McIntyre, Devin Walter McLaughlin, Miranda Melissa Metivier, Kaden Jay Mickelson, Zachary Adam Milde, Aiden Theodore Miller, Claire Sophia Mills, Madelyn June Miner, Josephine Anne Mitchell, Zachary Ian Mooers, Silas Alexander Morrison, Alexander Aviu Murphy, Xavier Christopher Muskus, Dominic Michael Mutuski, Martin George Nelligan, Lucille Joellyn Nelson, Nhu Ngoc Tam Nguyen, Claudia Isabel Nordberg, William Denis O'Connor, Jonas Spear O'Mara, Reese Hunter Olmstead, Amelia Grace Opsahl, Christian Thomas Oxendine, Jo Dee Pancake, Taylor Michael Panek, Rosalee Parham-Brown, Isabella Maryella Paris, Boston Jacob Parisi, Emily Mary Parodi, Kishan Rajeshkumar Patel, Emma Jenee Patria, Kella Marie Patterson, Tristan O Wu Ha Perkins, Valerie Marie Perry, Jaden Riley Phillips, Lily Pamela Pierannunzi, Faith Noel Plaskiewicz, Dietrich Kern Praska, Keegan Allen Pratt, Wednesday Colby Proulx, Syleena Iyonah Ramos, Carmella Frances Richardson, Philip Michael Oakley Roberts, Joshua Andre Robinson, Carley Anne Rokes, Isaiah Lawrence Rowe, Chloe Nicole Roy, Ethan Wilder Russell, Jacob Robert Russell, Kyle Daniel Santino, Linnea Schick, Alina Grace Ann Scott, Mason Edward Secore, Tiana Louise Serpico. William Benedict Shaw, Benjamin Gibson Sheffield, Caitlyn Rose Sherburne, Peter Arseny Shield, Jack Henry Shippee, Tyler Lee Shollenberger, Gunnar Hazen Shonbeck, Kitty Rose Sites, Alexandra Elena Smith, Eve Elizabeth Smith, Fallon Anastasia Smith, Hanisi Hevani Smith, Morgan Allison Smith, Kaitlyn Marie Smyth, Taylor Nichole Spooner, Abigail Patrecia Sprague, Keeliauna Mercedes Sprague, Riley Benjamin Stetson, Alexandra Arabella Stewart, Chloe Emily Swett, Graham Russel Swiger, Vincent Augustine Swingle, Thomas Anthony Szot, Ian Michael Tarver, Jennelle Elizabeth Tattersall, Holton Schofield Taylor, Liam Charles Theriault, Margaret Zoe Thomas, Hallie Catherine Trafton, Addison Emily Treat, Samantha June Tremblay, Elijah Sky Trepanier, Dean Albert Truesdell, Bailey Elizabeth Tucker, Adison Lake Turgeon, Jack Robert Vermouth, Nicholas Tyler Walton, Chloe Ann Warner-DeMond, Austin Michael Webber, Owen Casey Webber, Benjamin David Weisberg, Jennifer Grace Whitcomb, Tiana Robyn White, Grace Anne Wiegand, Kyle Allen Wilkins, Clifton Tucker Wixon, Brigitte Rae Worcester, Isabel Amita Wright, Gabriel Ryan Wunschel, Nathaniel B. Yatsevich, Caleb Fisher Zabko, Justin Liang Jie Zeng, Sarah Anne Zinn, Henry Emmet Zoll and Charles Martin Zwierzchowski.