The following local students graduated from the University of New Hampshire in Durham on May 16 during a virtual celebration. A traditional, in-person commencement ceremony will be scheduled at a future date yet to be determined.
Antrim: Kristine Bailey
Charlestown: Lauren Lumbra, Shannon McLean
Dublin: Spencer Drakeunderkoffler, Tejas Moses
Hancock: Meagan Hall
Harrisville: Sierra Riley
Jaffrey: Laura Howard, Gregory Sopper
Keene: Sung-Ki Carty, Mary Dubie, Maya-Grace Ginsberg, Nathaniel Milde, Jarod Mutuski, Catherine Sullivan, Jacob Todd, Phillip Trajkovski, Corey Weiss
Langdon: Jacob Andrzejczyk
Marlborough: Evelyn Bollinger, Zachary Harvell, Michael Newell, Lily Pabo, Amelia Schillemat
Marlow: Adam Manning
Peterborough: Margaret Forrest, Annie Henry, Astrid Kipka, Kaitlyn LaPierre, Richard Strahan, Rindge Simeon Hodgson, Justin Mintz, Elizabeth Valcourt, Esther Varnum
South Acworth: Madison Lord, Clara Miller
Spofford: Sage Gould, Noah Waller
Swanzey: Aizlyn Alfonso, Caroline Perrotta, Conner Tollett
Troy: Mary Shotton
Walpole: Elizabeth Coster, Jacob Gehrung
Westmoreland: Nathan Adams, Ross O'Neil