The following local students graduated from the University of New Hampshire in Durham on May 16 during a virtual celebration. A traditional, in-person commencement ceremony will be scheduled at a future date yet to be determined.

Antrim: Kristine Bailey

Charlestown: Lauren Lumbra, Shannon McLean

Dublin: Spencer Drakeunderkoffler, Tejas Moses

Hancock: Meagan Hall

Harrisville: Sierra Riley

Jaffrey: Laura Howard, Gregory Sopper

Keene: Sung-Ki Carty, Mary Dubie, Maya-Grace Ginsberg, Nathaniel Milde, Jarod Mutuski, Catherine Sullivan, Jacob Todd, Phillip Trajkovski, Corey Weiss

Langdon: Jacob Andrzejczyk

Marlborough: Evelyn Bollinger, Zachary Harvell, Michael Newell, Lily Pabo, Amelia Schillemat

Marlow: Adam Manning

Peterborough: Margaret Forrest, Annie Henry, Astrid Kipka, Kaitlyn LaPierre, Richard Strahan, Rindge Simeon Hodgson, Justin Mintz, Elizabeth Valcourt, Esther Varnum

South Acworth: Madison Lord, Clara Miller

Spofford: Sage Gould, Noah Waller

Swanzey: Aizlyn Alfonso, Caroline Perrotta, Conner Tollett

Troy: Mary Shotton

Walpole: Elizabeth Coster, Jacob Gehrung

Westmoreland: Nathan Adams, Ross O'Neil