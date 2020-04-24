The following 257 students in grades 7-12 were named to the honor roll at Monadnock Regional Middle-High School in Swanzey for the third quarter of the 2019-2020 school year.
Sixty-five students achieved high honors:
Grade 12: Elizabeth Alice Domina, Taylor Krystyne Jackson, Jonathan Andrew Judd, Meghan Margaret Mecheski, Brooke Applin O’Brien, Ayrika Lyn West.
Grade 11: Alyssa Anne Belval, Chase Dylan Ouellette, Harrison Patrick Ryan, Delaney Jenny Swanson, Sebastian Michael Swartout.
Grade 10:Ryan Harrison Bemis, Connor Everett Branon, Zachary Hayes Carter, Liliana Teresa Chirichella, Grace Elisabeth Clark, Aderyn Kathleen Daugherty, Alexis Zenaida Eccleston, Emily Rose Lang, Sebastian Joseph LaPlume, Alita Larriel Espanto Robinson, Veronika Yasmine Sokol, Emma Katharine Toscano, Tara Edann Varn.
Grade 9: Margaret Beauchamp, Shawn Alyssa Bixby, Sydney Elizabeth Bowers, Mea Reese Carroll-Clough, Jenna Kate Condap, Bellamy Karen DeVarney, Trista Rose Faulkner, Julia Anne Hoden, Breann Avery Lawrence, Jack Graham Lorenz, Joseph Robert Lotito, Cameron Marcus Olivo, Isabella Brooke Tommila.
Grade 8: Lilly Marie Adams, Kyleigh Elizabeth Baker, Kaylee Diane Cotnoir, Benjamin Donald Dean, Skyler Marie Francis, Leila Jannette Gonzalez, Eliza Rain Harwood, Makenna Noelle Huot, Jace Joseph Joslyn, Sydney Joy Leventry, Wanda Renee Smith, Sarina Mercedes Stengle, Amelia Lynn Tatro.
Grade 7: Maya Katharyn Allen, Cainen Rebecca Avery, Lenina Sara Ayala, Juliana Page Bickford, Shaylee Jessie Branon, Kaelyn Riley Carter, Katelyn May Clark, Noah Quincy Davis, Joshua James DeMasi, Jacob William Eyring, Erin Elizabeth Harrington, Shane Patrick Rediker, Isabelle Enid Schmidt, Andrew Derek Szymcik, Logan Benjamin Thornton.
One hundred ninety-two students achieved honors:
Grade 12: Brenden Joseph Allen, Carly Rose Ayotte, Alexis Kathleen Bauer, Danielle Yuqing Blake, Clayton James Coffman, Dale Jacob Coll, Kira Megan Condap, Cody Mitchell Cox, Joseph Brett Drew, Sydney Victoria Eccleston, Simon Richard Furze, Alexis Marie Gerry, Evan Michael Goodale, Wyatt Glenn Guyette, Hailey Haddock, Alexis Julianna Keenan, Julia Lauren Konopka, Isabella Faith LeClair, Sadie Elizabeth Lorenz, Hannah Marie Morse, Tyler Joseph Nash, Lillian Marie Pouliot, Duncan Andrew Priestley, Ashley Mae Sprague, Kaitlyn Maria Stowell, Michael Roger Torrey, Chloe Erin Wakefield, Walker Hammond Wilbur, Christopher David Wilder.
Grade 11: Paige Emily Beede, Carly Elizabeth Bernard, Tyrnan Alexander Bosse, Evan Michael Bouley, Dylan Alan Cashman, Ashleigh Elise Cournoyer, Nathan Eli Doyle, Merin Elizabeth Ells, Kristianna Lynn Eyring, Willow Marie Finley, Colby Knight Gill, Aidan Michael Hart, Tyler Michael Hebert, George Edward Hoffman, Mackenzie Lynn Hopkins, Cooper Alexander Huot, Annika Evelyn Jayne, Hayden Clinton Juniper, Nathaniel Michael Kendall, Elizabeth Mary Lepisto, Donovan James Lombara, Victor Todd Lotito, Nathanial Ryan Lund Dahling, Aurora Grace Mastro, Audrey Isabel May, William L Leon O’Brien, Daniel Edward Powers, Autumn Mary Pursell, Molly Elizabeth Robinson, Alexander Paul Royce, Jaden Paul Sanders, Ashlyn Rayne Soteres, Mackenzie Jade Sturgill, Isabella Grace Sutton, Anthony James Tomer Jr, Jasmine Jean Warren.
Grade 10: Jaden Eve Bauer, Faith Mckenzie Bleau, Edward Oswald Boardman, Laura Nathalie Burdick, Cheyenne Mayleigh Burt, Alyssa Constance Cialdea, Ryan Joseph Clark, Sasha Mae Coll, Ryan Robert Cornwell, Olivia Louise Croteau, Colin Joseph Donnelly, Katelyn Paige Faulkner, Grace Elizabeth Furze, Ian James Gauthier, Kyleigh Colleen Grimshaw, Jayden Patricia Hatt, Cody Thomas Hoskins, Abigail Ruth Jasinski, Isabella Ellen LaGrenade, Mallory Rose LeBlanc, Grace Elizabeth LeClair, Yuri Emmanuel Lucena, Owen Andrew Manlove, Haley Rose May, Kyla Lynn Moreland, Christopher J Pastor, Kyle Stuart Peck, Olivia Jacleen Poliquin, Caelan Elise Purrington, Annika Kate Sandstrum, Gabrielle Elisa Schmidt, Carson Henry Shanks, Zackary Michael Stickney, Elizabeth Paige Surprenant, Madison Elizabeth Swett.
Grade 9: Nicholas Arthur Allison, Finley Annabel Avery, Antonio Nicolas Bosonetto, Ian Robert Castagna, Aidan Paul Cavanaugh, Addison Marie Dubriske, Coral Rylie Dubriske, Faith Heaven Figueroa, Madighan Cuyler Fitz Gerald, Oliver Patrick Fougere, Gabriel James Hill, Clayton James Kulczyk, Lillian Elizabeth Lansdon, Laci Elizabeth LeBlanc, Emma Rose Loudermilk, Riley Andrew Mark, Isabella Marie Murphy, Isaac Franklin Pierce, Jason Douglas Robinson, Emma Simone Savola, Sophia Hayden Schnyer, Charles Robert Streeter, Kyle Lucien Thibault, Colby Joseph Wakefield, Sophia Allegra Weeks, Willow Raven Whitham.
Grade 8: Brittney Lynn Allen, Hannah Elizabeth Arbuckle, Jacob James Bibeau, Chantal Renee Bouley, Nicole Marie Braley, Isaac James Carrio, Alyvia Emilee Davis, Torin Reef Dubriske, Liana Jade Eklund, Quinn Adrianna Ells, Madison Olivia Foster, Gavin Edward Gomarlo, Alyssa Allison Hall, Jake Hilliard, John Robert Kemp, Regan Kathleen Kidney, Zachary Wayne Lacoste, Maria Pilar LaPlume, Carson James Lloyd, Serenity Ileen Mapes, Owen Lee Merchant, Kaycee ElizabethMarie Messenger, Ryan Lucas Phillips, Courtney Mae Savola, Ivory Ann Self, Bella Charlotte St. Jean, Xander Leon Swartout, Rianne Jordan Theall, Rose Mary Ann Van Landeghem, Anaka Rain Washer, Cora Elizabeth Will.
Grade 7: Lilandra Alexia Arel, Jersey Marian Bartley, Emily Lena Belval, Brandon Joshua Bernard, Eva Graciela Bosonetto, Keegan Michael Daugherty, Arianna Lynn Drouin, Lucas Robert Herstek, Spencer Paul Hickman, Owen Raymond Higgins, Andrew George Hopkins, Hailey Kay-Marie Howard, Tiannah Brooke Hull, Ava Marie Meader, Robert Mitchell Miller, Briana Rose Moody, Elizabeth Grace Morton, Makenna Paige Plante, Abigail Rose Putnam, Josh Riley Rabassa, Jordyn Ella Roderick-Smith, Amanda Ryan Roy, Logan Nicholas Roy, Dean Ryan Rukstela, Emma Rose Russell, Patricia Jean Ryan, Chuthiphat North Sanman, Travis Michael Sault, Kaden Grayson Smith, Bailee Allyn Soucia, Jocelyn May Sullivan, Delaney Lynn Tenney, Paige McKaea Thurston, McKena Margaret Whitney, Evan Alexander Willette.