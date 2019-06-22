The following 225 students in grades 7 through 12 were named to the honor roll at Monadnock Regional Middle/High School in Swanzey for the fourth quarter of the 2018-2019 school year.
Sixty-six students achieved high honors:
Grade 12: Tia Angell Audet, Elaina-Rose Beal, Gabriela Jacinta Bosonetto, Hannah Del Coppo, Melissa Jo-Ann Croteau, Grace Olivia Jack, Jonathan Andrew Judd, Alec Brady Laflamme, Peter Vincent Margand, Talee Lorijo Messenger, Anamaria Pananas, Meeghan Anne Somerset, Olivia Grace Stanley, Jackson Holden Streeter.
Grade 11: Carly Rose Ayotte, Sadie Elizabeth Lorenz, Emma Karlson Manlove, Thomas Anthony Pouliot, Ayrika Lyn West.
Grade 10: Alyssa Anne Belval, Aurora Grace Mastro, Audrey Isabel May, Chase Dylan Ouellette, Ariana Areliza Pimentel, Harrison Patrick Ryan, Ashlyn Rayne Soteres, Isabella Grace Sutton, Jasmine Jean Warren.
Grade 9: Zachary Hayes Carter, Liliana Teresa Chirichella, Grace Elisabeth Clark, Kyleigh Colleen Grimshaw, Emily Rose Lang, Sebastian Joseph LaPlume, Emma Katharine Toscano.
Grade 8: Sydney Elizabeth Bowers, Jenna Kate Condap, Coral Rylie Dubriske, Madighan Cuyler Fitz Gerald, Julia Anne Hoden, Breann Avery Lawrence, Jack Graham Lorenz, Phoebe Ann Snow, Charles Robert Streeter, Kyle Lucien Thibault, Isabella Brooke Tommila.
Grade 7: Jacob James Bibeau, Ingrid Harriet Plasse Boardman, Kaylee Diane Cotnoir, Alyvia Emilee Davis, Torin Reef Dubriske, Liana Jade Eklund, Quinn Adrianna Ells, Gavin Edward Gomarlo, Leila Jannette Gonzalez, Jake Hilliard, Makenna Noelle Huot, Regan Kathleen Kidney, Sydney Joy Leventry, Carson James Lloyd, Owen Lee Merchant, Matthew Steven Norton, Wanda Renee Smith, Sarina Mercedes Stengle, Kylan Nichole Stone, Rose Mary Ann Van Landeghem.
One hundred fifty-nine students achieved honors:
Grade 12: Kindyl True Alfonso, Nickolas Isaiah Baker, Lily Qianlan Blake, Gabriel Mathew Buonomano, Francisco Joel Camuso, Heather Michelle Doyle, Molly Jeanette Hulett, Andrew Christopher Johnson, Benjamin Cody LaFreniere, Jenna Rose Lajoie, Ryan Joseph Lake, Angel Lee Martino, John Paul Matzke, Leah Marie Rideout, Jason Alexander Rosales, Colby Autumn Sanders, William Benjamin Sargent.
Grade 11: Halee Marie Bertolami, Danielle Yuqing Blake, Lincoln Richard Blodgett, Eric Jeffery Chase, Clayton James Coffman, Elizabeth Alice Domina, Sydney Victoria Eccleston, Simon Richard Furze, Hailey Haddock, Taylor Krystyne Jackson, Alexis L Keenan, Julia Lauren Konopka, Jordan Tyrese Lamarche, Isabella Faith LeClair, Jackson Pearce Lepisto, Meghan Margaret Mecheski, Meagan Ruth Milowicki, Hannah Jayde Minson, Brooke Applin O’Brien, Duncan Andrew Priestley, Nneka Sarice Souto, Ashley Mae Sprague, Caitlin Elizabeth Stearns, Michael Roger Torrey, Chloe Erin Wakefield, Bethany Ann Warner, Christopher David Wilder, Brianne Skylar Wing.
Grade 10: Olivia Grace Adams, Ruben Nicolas Bosonetto, Jason Arthur Brideau, Dylan Alan Cashman, Ashleigh Elise Cournoyer, Cheyenne Lynn Descoteaux, Emily Jade Desruisseau, Merin Elizabeth Ells, Kristianna Lynn Eyring, Emma Rose Fuller, Colby Knight Gill, Kelly Ann Goselin, George Edward Hoffman, Mackenzie Lynn Hopkins, Hayden Clinton Juniper, Jacob Ellery Kidney, Kaitlyn Alexis LaBrie, Emma Katherine Lawrence, Dominic Fiscelli Lefebvre, Ivy Laurel Love, Elijah Ismar Maldonado, Timothy Francis Miller, Noah Ryan Nason, Tristan Everett Niemi, William L Leon O’Brien, Daniel Edward Powers, Jonathan Robert Reppucci, Molly Elizabeth Robinson, Jenna Mae Rose, Delaney Jenny Swanson, Sebastian Michael Swartout, Anthony James Tomer Jr., Matthew Lawrence Trombley, Kayla Joanne Zobel.
Grade 9: Jaden Eve Bauer, Ryan Harrison Bemis, Cody Kenneth Bergeron, Faith Mckenzie Bleau, Connor Everett Branon, Calvin Stanley Burdick, Cheyenne Mayleigh Burt, Sasha Mae Coll, Olivia Louise Croteau, Aderyn Kathleen Daugherty, Alexis Zenaida Eccleston, Grace Elizabeth Furze, Ian James Gauthier, Hayden Haddock, Jayden Patricia Hatt, Abigail Ruth Jasinski, Isabella Ellen LaGrenade, Noah William Larson, Mallory Rose LeBlanc, Grace Elizabeth LeClair, Yuri Emmanuel Lucena, Owen Andrew Manlove, Kyla Lynn Moreland, Olivia Jacleen Poliquin, Alita Larriel Espanto Robinson, Annika Kate Sandstrum, Gabrielle Elisa Schmidt, Carson Henry Shanks, Veronika Yasmine Sokol, Zackary Michael Stickney, Elizabeth Paige Surprenant, Madison Elizabeth Swett, Frank Xavier Tomer III, Bridget Elizabeth Van Valzah, Tara Edann Varn.
Grade 8: Nicholas Arthur Allison, Finley Annabel Avery, Izaac Glenn Cooke, Kyle Joseph Davis, Bellamy Karen DeVarney, Trista Rose Faulkner, Natalie Paige Fish, Oliver Patrick Fougere, Gabriel James Hill, Ethan Paul Jarvis, Laci Elizabeth LeBlanc, Isabella Marie Murphy, Cameron Marcus Olivo, Raven Vera Perry, Caleb Robert Pursell, Nathan Isaac Rice, Emma Simone Savola, Natalie Rayne Soteres, Nehemiah Trudeau, Colby Joseph Wakefield.
Grade 7: Emma Rose Adams, Lilly Marie Adams, Kyleigh Elizabeth Baker, Chantal Renee Bouley, Isaac James Carrio, Benjamin Donald Dean, Lucas Allen French, Alyssa Allison Hall, Eliza Rain Harwood, Jace Joseph Joslyn, John Robert Kemp, Zachary Wayne Lacoste, Nickolas Jay Larson, Serenity Ileen Mapes, Emily Claire Moreau, GemmaLynne Iris Osterhout, Ryan Lucas Phillips, Ashleigh Elizabeth Russell, Ivory Ann Self, Bella Charlotte St. Jean, Connar Preston Sullivan, Xander Leon Swartout, Amelia Lynn Tatro, Xander Ezekiel Weeks, Cora Elizabeth Will.