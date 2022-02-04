The following 206 students in grades 7-12 were named to the honor roll at Monadnock Regional Middle/High School in Swanzey for the second quarter of the 2021-2022 school year.
Seventy-six students achieved high honors:
Grade 12: Ryan Harrison Bemis, Connor Everett Branon, Olivia Louise Croteau, Ian James Gauthier, Kyleigh Colleen Grimshaw, Veronika Yasmine Sokol, Emma Katharine Toscano, Bridget Elizabeth Van Valzah
Grade 11: Sydney Elizabeth Bowers, Aidan Paul Cavanaugh, Oliver Patrick Fougere, Breann Avery Lawrence, Jack Graham Lorenz, Nathan Isaac Rice, Jason Douglas Robinson, Isabella Brooke Tommila
Grade 10: Jacob James Bibeau, Naomi Faith Corban, Kaylee Diane Cotnoir, Alyvia Emilee Davis, Liana Jade Eklund, Leila Jannette Gonzalez, Owen Lee Merchant, Peter David Olszak, Wanda Renee Smith, Bella Charlotte St. Jean, Kaylee Ann Wigart
Grade 9: Cainen Rebecca Avery, Lenina Sara Ayala, Shaylee Jessie Branon, Kaelyn Riley Carter, Sara May Dafeldecker, Noah Quincy Davis, Gennavieve Lori Herbert, Patricia Jean Ryan, Bailee Allyn Soucia, Andrew Derek Szymcik
Grade 8: Nicholas William Ball, Charleigh Brynn Bohannon, Emily Alexis Bower, Alexia Rose Bowman, Felicity Mae Clark, Phoebe Ann Diven, Haley Alexis Eklund, Jocelyn Lia-Faith Gonzalez, Alora Mae Jean, Olivia Shirley Knightly, Bryanna Theresa Lacoste, Sylvyn Kaye Caroline Love, Sophie Kristine Manlove, Lily Elizabeth Mathewson, Brianna Leigh Metcalf, Lila Patten Pelkey, Khloe May Stewart, Ethan Blake Vonasek
Grade 7: Chloe Lorraine Anderson, Jaelyn Elizabeth Bardwell, Harper McKenna Blood, Taylor Lynn Bower, Garrett Stephen Clark, Lissette Christine Cook, Emma Elizabeth Cotnoir, Abigail Elizabeth Daugherty, Katelyn Elizabeth Dunham, Madelyn Ellen Eaton, Jillian Jo Ellis, Taylor Ruth Faulkner, Adrienne Elizabeth Fawcett, Lila Ruby Fox, Violet Mary Margaret Jackson, Kailyn Leila LaRoche, Hayden James Ringland, Trever Miguel Sault, Kenna Rose St. Laurent, Luke Forrest Tommila, Rylee Elizabeth Van Landeghem.
One hundred-thirty students achieved honors:
Grade 12: Jaden Eve Bauer, Zachary Hayes Carter, Liliana Teresa Chirichella, Grace Elisabeth Clark, Aderyn Kathleen Daugherty, Hannah Ruby Dettelback, Grace Elizabeth Furze, Hayden Haddock, Samantha Lynn Hoover, Isaac Samuel Howard, Isabella Ellen LaGrenade, Emily Rose Lang, Grace Elizabeth LeClair, William Earl Lepisto, Georgios E Pananas, Christopher J Pastor, Anthony William Poanessa, Olivia Jacleen Poliquin, Annika Kate Sandstrum, Emma (Mordred) Simone Savola, Carson Henry Shanks, Kayleigh Elizabeth Stickney, Zackary Michael Stickney, Madison Elizabeth Swett
Grade 11: Nicholas Arthur Allison, Finley Annabel Avery, Shawn Alyssa Bixby, Jenna Kate Condap, Bellamy Karen DeVarney, Coral Rylie Dubriske, Trista Rose Faulkner, Madighan Cuyler Fitz Gerald, Julia Anne Hoden, Laci Elizabeth LeBlanc, Joseph Robert Lotito, Cameron Marcus Olivo, Dominic Anthony Rubio, Kyle Lucien Thibault, Colby Joseph Wakefield
Grade 10: Lilly Marie Adams, Lilly Elaine Amer, Nicole Marie Braley, Liam Peter Ciolino, Owen Daniel Czekalski, Benjamin Donald Dean, Adrianna Catherine Ellis, Quinn Adrianna Ells, Madison Olivia Foster, Eliza Rain Harwood, Jake Hilliard, Sydney Joy Leventry, Carson James Lloyd, GemmaLynne Iris Osterhout, Ivory Ann Self, Olivia Therese Sutton, Rianne Jordan Theall, Anaka Rain Washer, Cora Elizabeth Will
Grade 9: Lilandra Alexia Arel, Jersey Marian Bartley, Benjamin Christopher Chase, Katelyn May Clark, Haley Phyllis Daniels, Gabrielle Ann DeRosier, Tyler Hughes Frazier, Andrew George Hopkins, Abigail Rose Putnam, Amanda Ryan Roy, McKena Margaret Whitney
Grade 8: Alessandra Arianna Arel, Juliette Alexus Brosseau, Marlee Jada Carroll-Clough, Avah Rose Castor, Mateo Antonio Cintron, Jackson Stewart Davis, Tanner Adam Dubriske, Jacob Nathaniel Elkins, Xavier Michael Fougere, Jezalinnah Skylar Fusco, Robert Arthur Goulet, Jonathan Michael Thomas Griffus Jr., Moses Thomas Hart, Makayla Fox Harwood, Hannah Paige Hopkins, Catrina Jean Joslyn, Kylie Ray Kenney, Arianna Elizabeth LeBlanc, Ike Richard Leventry, Abigail Louise Murray, Hayden Michael Nolette, Audrey Grace Powers, Kaylee Anne Pratt, Ella Grace Santaw, Alex James Savola, Morgan Faye Shaw, Jaydan Rithy Sullivan
Grade 7: Maya Marie Adams, Ezekiel Kristopher Ashmore, Emily Mae Bagster, Vianna Lyliana Calderon, Brooke Elizabeth Carpenter, Gracie Lynn Dean, Conner James Delano, Autumn Sophia-Rose DeSimone-Jay, Hailey Rae Fisk-Carpenter, Jenna Marie Furze, Brayden Robert-Thomas Harty, Aiden Donovan Jenkins, Casey Robert Jette, Trista Abigail Jones, Teddy NMN Kariuki, Nyalece Kalie Kliskey, Jamison Thomas Kottke, Raymond Robert Daniel Krauss, Annabelle Lou Kundel, Cameron Mckinnon Lawlor, Natalie Melissa LeBlanc, Julia Lynn Lewis, Andrew John Naso, Kyle Matthew Onduso, Nathaniel Scott Owen Robbins, Ethin Michael Sheehan, Paetyn Grace Simonds, Connor Hayden Smith, Carla Sofia Sokol, Harrison Deane Swartout, Nathaniel Roy Tanner, Noah Francis Thompson, Rebekah Magdalene Van Landeghem, Jack Daniel Wigart.