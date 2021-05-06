The following 259 students in grades 6-8 were named to the honor roll at Keene Middle School for the third quarter of the 2020-2021 school year.
One hundred thirty-nine students achieved high honors:
Grade 8: Sofia Moynihan Accorsi, Michael R. Anger, Natesh Chander Archunaraj-Indhumathy, Addison Isabelle Avery, Juliana Page Bickford, Margaret Beatrice Boulton, Olivia Kathleen Burke, Lilian Mary Cooper, Ryan Anthony Cowher, Teela Sydney Denoncour, Jocelyn Ruth Downing, William James Fauth, Jordan Lynn Fletcher, Gillian Mae Frink, Peyton Gowell, Trenton Michael Hill, Claire Melissa Holmes, Oriah Jeannette Holmes, Reagan Patrick Hopkins, Allison Neidyn Huerta Magana, Sydney Patricia Key, Eliza Kay Leach, Hannah Barbra Lyn Legault, Aaron Perwaiz Meehan, Sofia Grace Miller, Andrew Brian Moore, Robert Louis Nash VII, Nhat Minh Nguyen, Louisa Theodora Oram, Levi Edward Ostroski, Sephra Meadow Parrelli, Ava Victoria Ricard, Vamekha Senthil Kumar, Maya Marie Stebbins, Madison Pamela Testo, Noah Thomas Von Dette, Avery Lauren Waterman
Grade 7: Faizaan Ali, Madelina Zofia Ansevin-Allen, Emily Elizabeth Antosiewicz, Katherine Grace Aronson, Ella Graham Bates, Sionne Marlee Bolduc, Madelyn deLisle Boudle, Nealon Eugene Brown III, Lilee Ann Campbell, Madelyn Rose Carlson, Carys Virginia Chevalier, Hayden Rhys Chittick, Savannah Marie Ciaramella, Alaria Lyn Clauss, Christian Thomas Cort, Shaylin Alexa Cullis, Taylor Lynn Delisle, Landon Pierce DeLong, Jacob Christian DeMinico, Callie Ann Dixon, Kelby Porter Farnsworth, Alysson Elizabeth Farris, Watson Sargent Ferguson, Evan Robert Fitzpatrick, Rhys Warren Fontaine, Ashton Maloy Foreman, Erin Adams French, Benjamin Pieper Friedman, Kara Eve Frost, Audrey Irene Garland, Brianna Lynn Goodrich, Avery Rose Harris, Nathaniel Lawrence Henderson, Ava Marie Hersey, Lucy Knight Houston, Christian Huerta Magana, Yuktha Kiran Killamsetty, Mason Alexander Klowak, Gavin David Morton, Keegan Chad Murray, Mckenna Leigh Nelson, Andrew Kenneth O’Donnell, Evelyn Beth Ormerod, Sophia Josephine Paradis, Eliana Rose Patriquin, Andrea Sue Pearsall, Emma Sarah Petrovich, Lucia Theresa Pierannunzi, Lacie Jean Plante, Wade T. Plaskiewicz, Jack Austin Quarry, Holly Marie Robinson, Greta Lynn Ruehr, Lily Marie Runez, Calista Faith Ann Scott, Rachel Hannah Silberstein, Solomon Robert Silberstein, Kayla Jordan Smith, Emma Rae Hannah St Arnauld, John Michael Stramowski, Sullivan O’Halloran Sturtz, Olive Renee Thatcher, Lucy Anna Timmer, Jacob Timothy Vecchione, Madison Reed Washer, McKenzie Christie Washer, Dahlia Alana Yeager, Harper Grace Zalaski
Grade 6: Lily Bea Adams, Lola Rose Ballaro, Katherine G. Beard, Abigail J Bergmann, Keenan Boeker, Sirena Alexandra Cassin, Camden Riley Clay, Nolan Patrick Connors, Michael James Costa, Madeline J. E. Couch, Finnegan Johanna Marjoni deDanaan, Riley M. Dexter, Andrew Russell Downing, Paige O. Ells, Dayna Evelyn English, Camille E. Hansen, Brynne Avery Kennedy, Caroline Jean Kilchewski, Arianna Morgan LaMears, Gaetana Pasquale Martin, Elijah Jay Meehan, Scarlett Anabelle Miller, Zoey Jade Milotte, Christopher Dwayne Rouleau, Grady Kalich Sampson, Delaney Love Saunders, Isabella Gene Schafer, Skylar Alexa Schmidt, Mackensie Claire Stacey, Rylee Ann Swift, Megan Jillian Tonderys, Abella Pearl Trombly, Kamryn Faith Ward, Audrey Elizabeth Wright
One hundred twenty students achieved honors:
Grade 8: Blake Jonathon Eugene Adams, Greyson William Ansevin-Allen, Aubrey Lynn Avery, Nyle Finn Logan Blanchard, Cail Christopher Alan Brown, Samuel Mark Brown, Sean Patrick Callahan, Ashlyn Cadence Clay, Caitryn Elizabeth Cook, Maya Ann Dobbins, Aidan Michael Fletcher, Will Alexander Fontaine, Glorya Mae Gleason, Aiden Michael Ioannou, Liam Emerson Kennedy, Corinne Alexis Kinson, Sophia Rose Kurtz, Logan Iris Lord, Lexi Mae Lounder, Joselyn Lyla Lucius, Shauntel Gean MacQueston, Hailey Elizabeth Martin, Damon Michael McDow, Cyrus Dee Nicol, Kaiden Alexander Ogren-Castor, Abigail Elizabeth Osterhout, Oscar William Shaw Patek-Nguyen, Tristan Scott Phillips, Evan Paul Ray, Reese Rebecca Salisbury, Emma Leigh Serpico, Blake Robert Shollenberger, Mackenzie Noelle Smith, Miles Alexander Stroup, Dominic John Ticino, Carter Ralph Trubiano, Christopher Joseph Truman, Cecelia Washburn Walier, Cayden Michael Weston, Tianna M. Wright, Alexis Lorraine Yardley, Grace Christina Zoll
Grade 7: Kasen Matthew Abbott, Evangeline Anne Amlaw, Anthony Michael Barajas, Sabastian Richard Bolton, Destini Marie Borges, Jonathan Norman Brown, Noah James Davern, Miles Joseph Desrosiers, Devyn Alexander Driskell, Addison Rose Fletcher, Gabrielle Christine Fleuette, Leah Rae Frost, Ayden Raine Garrett, Owen James Giles, Samuel Russell Goodwin, Lucian Elias Heath, Abigail Mackenzie Hood, Alyssa Rae Howard, Benjamin Alexander Ireland, Klarissa Elyanna Lathers, Daniel Robert Malay, Christopher Torre Marks, Daniel Eric Mason, Donald Earl Meyer V, Jacob Scott Moody, Myah Elise Morin, Tanner Maechal Page, Izabelle Eva Payne, Violet Marie Perry, Aydan Jane Rutter, Gavin Salisbury, Phoebe Suzanne Sanders, Jeremy Alan Schumaker, Roman Francis Sergi, Kyle Stephen Stehura, Kyra Elizabeth Stehura, Alivia Sullivan, Colin Michael Tattersall, Amadore Reija Tokola-Viglione, Bronwen Trudelle-Tolman, Grady Michael Walsh
Grade 6: Lauryn Josephine Adams, Skylar Britton, Katelyn Alexandra Brooks, Hayden Carpenter, Daniel James Comerford, Lila Grace Danielowich, Josiah Levi Evans, Savannah Marie Evans, Camryn S. Finley, Cole William Fitzpatrick, Nicolette Elizabeth Franks, Brayden C. French, Clayton Galford, Mason Palmer Gates, Skye David Houle, Elizabeth Faith Hutchins, Jacob Robert Jones, Ava L. Labatt, Skye L. LaPointe, Samantha Sue Lazzaro, Devon Thomas McKenney, Kaylynn Elizabeth McKeon, Aubriana Lynn McMahon, Kaleb William Miner, Addison Erin Mitchell, Owen James Nash, Lyla Cote Nims, Ethan Blaine Oliva, Angelo Jackson Orciari, Caleb Edward Osborne, Skyler F. Quigley, Alexandra Jean Scherpa, Annalynn E. Spears, Aksshan Sreenath, Nathan Joseph Stout, Deonna Kathleen Thompson, Lydia Ruth Tilton