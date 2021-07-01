The following 306 students in grades 6-8 were named to the honor roll at Keene Middle School for the fourth quarter of the 2020-2021 school year.
One hundred forty-four students achieve high honors:
Grade 8: Sofia Moynihan Accorsi, Molly Blair Alexander, Michael R. Anger, Natesh Chander Archunaraj-Indhumathy, Addison Isabelle Avery, Juliana Page Bickford, Nyle Finn Logan Blanchard, Margaret Beatrice Boulton, Olivia Kathleen Burke, Neela Michelle Carey, Maia Denise Chretien, Ashlyn Cadence Clay, Caitryn Elizabeth Cook, Lilian Mary Cooper, Ryan Anthony Cowher, Teela Sydney Denoncour, Maya Ann Dobbins, Jocelyn Ruth Downing, William James Fauth, Jordan Lynn Fletcher, Gillian Mae Frink, Peyton Gowell, Sadie Boyd Harlow, Trenton Michael Hill, Claire Melissa Holmes, Oriah Jeannette Holmes, Reagan Patrick Hopkins, Allison Neidyn Huerta Magana, Hannah Barbra Lyn Legault, Joselyn Lyla Lucius, Aaron Perwaiz Meehan, Sofia Grace Miller, Andrew Brian Moore, Robert Louis Nash VII, Nhat Minh Nguyen, Louisa Theodora Oram, Karl Benson Porschitz, Ava Victoria Ricard, Vamekha Senthil Kumar, Maya Marie Stebbins, Madison Pamela Testo, Christopher Joseph Truman, Noah Thomas Von Dette, Avery Lauren Waterman, Sarah Ellen Weber
Grade 7: Madelina Zofia Ansevin-Allen, Emily Elizabeth Antosiewicz, Katherine Grace Aronson, Ella Graham Bates, Sionne Marlee Bolduc, Madelyn deLisle Boudle, Nealon Eugene Brown III, Madelyn Rose Carlson, Savannah Marie Ciaramella, Landon Francis Clace, Alaria Lyn Clauss, Christian Thomas Cort, Shaylin Alexa Cullis, Noah James Davern, Taylor Lynn Delisle, Landon Pierce DeLong, Jacob Christian DeMinico, Alysson Elizabeth Farris, Gabrielle Christine Fleuette, Rhys Warren Fontaine, Erin Adams French, Benjamin Pieper Friedman, Kara Eve Frost, Leah Rae Frost, Brianna Lynn Goodrich, Nathaniel Lawrence Henderson, Ava Marie Hersey, Abigail Mackenzie Hood, Lucy Knight Houston, Yuktha Kiran Killamsetty, Gavin David Morton, Keegan Chad Murray, Mckenna Leigh Nelson, Andrew Kenneth O’Donnell, Evelyn Beth Ormerod, Eliana Rose Patriquin, Andrea Sue Pearsall, Emma Sarah Petrovich, Lucia Theresa Pierannunzi, Lacie Jean Plante, Wade T. Plaskiewicz, Greta Lynn Ruehr, Lily Marie Runez, Aydan Jane Rutter, Phoebe Suzanne Sanders, Calista Faith Ann Scott, Rachel Hannah Silberstein, Solomon Robert Silberstein, Emma Rae Hannah St Arnauld, Kyle Stephen Stehura, Kyra Elizabeth Stehura, Sullivan O’Halloran Sturtz, Olive Renee Thatcher, Lucy Anna Timmer, Madison Reed Washer, McKenzie Christie Washer, Dahlia Alana Yeager, Harper Grace Zalaski
Grade 6: Lily Bea Adams, Lola Rose Ballaro, Katherine G. Beard, Abigail J. Bergmann, Keenan Boeker, Sirena Alexandra Cassin, Nolan Patrick Connors, Michael James Costa, Madeline J. E. Couch, Finnegan Johanna Marjoni deDanaan, Riley M. Dexter, Andrew Russell Downing, Paige O. Ells, Dayna Evelyn English, Camryn S. Finley, Chloe Evelyn French, Adison O. R. Grandmont, Camille E. Hansen, Scotford Whitney Hartshorne, Benjamin Ryan Aubrey Hays, Caitlyn Marie Hutchins, Brynne Avery Kennedy, Caroline Jean Kilchewski, Arianna Morgan LaMears, Gaetana Pasquale Martin, Kaylynn Elizabeth McKeon, Elijah Jay Meehan, Scarlett Anabelle Miller, Zoey Jade Milotte, Addison Erin Mitchell, Lyla Cote Nims, Christopher Dwayne Rouleau, Delaney Love Saunders, Skylar Alexa Schmidt, Mackensie Claire Stacey, Kaelyn Alexis Stehura, Rylee Ann Swift, Megan Jillian Tonderys, Abella Pearl Trombly, Kamryn Faith Ward, Audrey Elizabeth Wright
One hundred sixty-two students achieved honors:
Grade 8: Blake Jonathon Eugene Adams, Avery Marian Allaire, Greyson William Ansevin-Allen, Aubrey Lynn Avery, Tiago Santos Boule, Cail Christopher Alan Brown, Elijah Evan Burker, Nolan Tucker Cahill, Sean Patrick Callahan, Kellar Wayne Callenberg, Jamie Marie Cloutier-Brown, Nicholas Ronald Cote, Emaleigh Christine Davis, Anna Sofia Dumond, Mason-Elias Liam Dussault, Makayla Marie Evans, Aidan Michael Fletcher, Will Alexander Fontaine, Austin Anthony Gee-Jordan, Nolan James Gillis, Christian Fisk Hennessey, Makena Malina Hodgkins, Aiden Michael Ioannou, Liam Emerson Kennedy, Sydney Patricia Key, Corinne Alexis Kinson, Sophia Rose Kurtz, Eliza Kay Leach, Raelen Michelle Leonard-Solis, Logan Iris Lord, Lexi Mae Lounder, Ian Alexander Luse, Nathan Ronald Malay, Boden A. Marx, Damon Michael McDow, Gabriel Andrew McLynch, Taylor James Miller, Briana Rose Moody, Kaiden Alexander Ogren-Castor, Abigail Elizabeth Osterhout, Fiona Grace Ostroski, Levi Edward Ostroski, Sephra Meadow Parrelli, Oscar William Shaw Patek-Nguyen, Jack Richard Pellerin, Tristan Scott Phillips, Evan Paul Ray, Natalie Elizabeth Roche, Arianna Marie Ryan, Reese Rebecca Salisbury, Emma Leigh Serpico, Blake Robert Shollenberger, Mackenzie Noelle Smith, Elliot Slater Steelman, Miles Alexander Stroup, Dominic John Ticino, Carter Ralph Trubiano, Meghan Amelia Von Plinsky, Cecelia Washburn Walier, Landon Joseph Wilks, Tianna M. Wright, Alexis Lorraine Yardley, Grace Christina Zoll
Grade 7: Kasen Matthew Abbott, Faizaan Ali, Ryan Scott Ardoin, Trinity Abigail Austerman, Destini Marie Borges, Jonathan Norman Brown, Lilee Ann Campbell, Antonio Daniel Carreras, Sierra-Rose Elizabeth Chambers, Carys Virginia Chevalier, Devyn Alexander Driskell, Kelby Porter Farnsworth, Watson Sargent Ferguson, Samuel Patrick Files, Ashton Maloy Foreman, Audrey Irene Garland, Jack Robert Gillard, Samuel Russell Goodwin, Zachary Kenneth Griffin, Austin James Hanson, Avery Rose Harris, Lucian Elias Heath, Alyssa Rae Howard, Benjamin Alexander Ireland, Keanan Brody Kleine, Mason Alexander Klowak, Klarissa Elyanna Lathers, Thomas Michael Lavoie, Daniel Robert Malay, Rachel Catherine Malcolm, Daniel Eric Mason, Donald Earl Meyer V, Jacob Scott Moody, Myah Elise Morin, Jack Robert Morse, Emma Nicole Nadeau, Izabelle Eva Payne, Kaitlyn Olivia Phillips, Jack Austin Quarry, Cole Donald Rabold, Ella Jane Rice, Gavin Salisbury, Jeremy Alan Schumaker, Roman Francis Sergi, Kayla Jordan Smith, John Michael Stramowski, Alivia Sullivan, Colin Michael Tattersall, Bronwen Trudelle-Tolman, Jacob Timothy Vecchione, Dylan Robert White
Grade 6: Lauryn Josephine Adams, Brody Edward Avery, Marilyn Rainn Barry, Skylar Britton, Katelyn Alexandra Brooks, Jacob James Buker, Nathan Richard Carr, Camden Riley Clay, Patrick Daniel Cooney, Jasmine M. Custodio, Lila Grace Danielowich, Hailey Marie Dubberly, Isabella Simone Erb, Josiah Levi Evans, Lillian Rose Fitzgerald, Robert Paul Foor IV, Nicolette Elizabeth Franks, Brayden C. French, Gavin Valen Gage, Clayton Galford, Mason Palmer Gates, Natalia Louise Gillis, Emelia Beth Goedicke, Maddox Anthony Way Griffin, Nathan Bys Hanniger, Donovan Ricardo Harris, Skye David Houle, Jacob Robert Jones, Ava L. Labatt, Skye L. LaPointe, Samantha Sue Lazzaro, Katherine Mae LeMoine, Eliza Giselle Lucius, Devon Thomas McKenney, Ethan Blaine Oliva, Isabell A. Parham-Brown, Skyler F. Quigley, Amillia Lee Roberts, Grady Kalich Sampson, Isabella Gene Schafer, Alexandra Jean Scherpa, Liam Brendan Shea, Aksshan Sreenath, Nathan Joseph Stout, Cameran Raymond Stroup, Deonna Kathleen Thompson, Aluna Belle Velasquez, Kansas Josephine Wilson