The following 336 students in grades 6-8 were named to the honor roll at Keene Middle School for the fourth quarter of the 2019-2020 school year.
Two-hundred one students achieved high honors:
Grade 8: Eowyn Mae Amlaw, Wyatt Beckham Avery, Ciera Elizabeth Bailey, Brooke Madeline Belden, Elizabeth Lyn Bodnar, Martin Dane Boomgarden, Peter William Brown, Jack Ryan Cahill, Eliza Beth Castor, Gabrielle Olivia Castor, Lilian Nicole Charlefour, Emily Elizabeth Clark, Emma Grace Cloutier, Megan Elizabeth Costa, Owen Nelson Crank, James Francis Crisman, Emily Lynn Croteau, Paige Timbre Hall Davis, Maggie Starla DelBove, Aizlin Emily DeMaria, Zander Blanchard Dolenc, Jack Macey Elkan, Brooke Elizabeth Ells, Savannah Marie Evans, Asher Russell Farnsworth, Kayla Marie Feld, Gabriel Curtis Ford, Madelyn Elizabeth French, Jacob Pieper Friedman, Mia Taylor Gates, Brynn Elizabeth Gianferrari, Adrianne Zijing Gigliello-Roy, Benjamin Robert Greenwald, Jennifer Guo, Katherine Guo, Gracelyn Bailey Hall, Garrett Hyde Harden, Owen Maximus Hope, Ella Ann Hoy, Cali Elizabeth Jenisch, Chase Bernard Johnson, Ryan Richard Johnson, Ivy Lena Keating, Vincent John Kennell, Ivan Joseph Kilchewski, Austin Lilly Klowak, Mia Anne Zhaohui Koning, Xavier Robert Langevin, Hunter Reed Latta, Ethan William Lewis, Cadence Meredith Manuel, Zephaniah David Marean, Nishitha Reddy Matta, Matthew Theodore McGreer, Chloe Marie Meyer, Davis Roger Miller, Betzy Annalise Mills, Troia Jun Milotte, Tessa Elizabeth Minahan, Alaina Marie Mitchell, Anna Morelli, Graham Harry Ormerod, Jack Donald Osborne, Emily Isabella Ou, Bronson Tyler Ouellette, Stella Rain Parrelli, David Leighton Paulsen, Samuel Charles Petit, Morgan Elizabeth Philbrick, Dedeepya Pidaparthi, Jordan Stephen Poitras, Cameron Tyler Quail, Sierra Arleene Quigley, Kelly Lin Ranta, Gavin Robert Rigby, Leila Michelle Robertson, Jackson Carl Ruehr, Zoe Elisabeth Rutledge, Jasiah Hayden Sales, Madison Olivia Schmidt, Nolan Griffen Sibley, Hefrani Maoa’noa Smith, Evan B Spindler, Katelyn Renee Stout, Ava Kate Streed, Taylor Marie Swift, Aaliyah Lynn Tacy, Aidan Gary Tarr, Jacqueline Eleanor Tremblay, Nevaeh Taylor Trudelle, Taylan Avery Lynn Wheeler, Calvin Greeley Williams.
Grade 7: Sofia M. Accorsi, Molly Blair Alexander, Kasch Allen-Lauer, Michael R. Anger Jr, Natesh Chander Archunaraj-Indhumathy, Addison I. Avery, Aubrey Lynn Avery, Margaret Beatrice Boulton, Maia D. Chretien, Connor Joseph Ciampolillo, Ashlyn C. Clay, Lilian M. Cooper, Ryan A. Cowher, Teela Sydney Denoncour, Jocelyn Ruth Downing, William J. Fauth, Jordan L. Fletcher, Gillian M. Frink, Peyton Gowell, Sylvie True Hall, Nathan Michael Haupt, Claire M. Holmes, Oriah J. Holmes, Aiden Michael Ioannou, Sydney P. Key, Sophia Rose Kurtz, Eliza K. Leach, Hannah B. Legault, Lexi M. Lounder, Shauntel G. MacQueston, Boden A. Marx, Aaron P. Meehan, Nhat Minh Nguyen, Louisa Theodora Oram, Fiona G. Ostroski, Levi E. Ostroski, Tristan S. Phillips, Karl B. Porschitz, Ava Victoria Ricard, Reese R. Salisbury, Abby Leah Scoville, Molly Sky Scoville, Vamekha Senthil Kumar, Mackenzie N. Smith, Maya Marie Stebbins, Elliot S. Steelman, Olivia R. Strickland, Madison P. Testo, Christopher Joseph Truman, Melkamu Nathanael Visser, Noah Thomas Von Dette, Meghan A. Von Plinsky, Avery Waterman, Cayden Weston.
Grade 6: Tyler Adams, Madelina Z. Ansevin-Allen, Emily Elizabeth Antosiewicz, Anthony M. Barajas, Ella Graham Bates, Sionne Bolduc, Madelyn Rose Carlson, Landon Francis Clace, Alaria Lyn Clauss, Shaylin Alexa Cullis, Noah Davern, Taylor L. Delisle, Jacob Christian DeMinico, Kelby P. Farnsworth, Watson S. Ferguson, Evan R. Fitzpatrick, Gabrielle Fleuette, Erin A. French, Benjamin P. Friedman, Owen James Giles, Brianna L. Goodrich, Avery Rose Harris, Alexis Helen Harvey, Lucas Heath, Ava Marie Hersey, Lucy Knight Houston, Yuktha Kiran Killamsetty, Mason A. Klowak, Kathleen Edithanne Leinau, Donald Earl Meyer V, Mckenna L. Nelson, Evelyn Beth Ormerod, Izabelle Eva Payne, Andrea S. Pearsall, Emma Petrovich, Lucia Theresa Pierannunzi, Lacie Jean Plante, Wade T. Plaskiewicz, Jack Austin Quarry, Greta Lynn Ruehr, Calista F. Scott, Rachel H. Silberstein, Solomon R. Silberstein, Kayla Jordan Smith, Emma Rae Hannah St Arnauld, Sullivan O’Halloran Sturtz, Alivia Sullivan, Olive R. Thatcher, Lucy A. Timmer, Katya Divina Tokola-Viglione, Jacob T. Vecchione, Madison R. Washer, McKenzie C. Washer, Dahlia Alana Yeager, Harper G. Zalaski.
One-hundred thirty-five students achieved honors:
Grade 8: Avery Elizabeth Adams, Parker Neil Bolduc, Benjamin Ames Brooks, Isabella Erin Bush, Laine Jane Dassau, Sean James Davis, Cassidy Rae Dunham, Colin Adams French, Makenna Leigh French, Evan Walter Gutkowski, Lillian Hansen, Heather Joyce Hastings, Brock Gregory Haynes, Azalea Charlotte Houle, Daniel Brian LaChance, Emily Ann MacQueston, Sophia Kathryn Martin, Nikita Marie Maylin, Murphy T. McConnell, Daniel Stroup McIntyre, Molly Shea McLaughlin, John James Mitchell, Abigail Jane Morse, Makenzie Grace Neese, Ava Grace Nichols, Gwynneth Alana Jennie Norman, Ian Richard Osborn, Derek James Page, Jasmin Destiny Pearce, Blake Wilbur Rosploch, Francis Lee Ruff, Silas Ruben Runez, Ava Joelle Schulenberger, Jillian Rae Short, Pavel V. Subotskij, Cameron Randall Tinnin, Jonathan Robert Veith, Trevor Michael Voisine, Julia Christina Walsh, Thomas Jason Walsh, Riley Jacob Watt, Nathan Wright.
Grade 7: Blake Jonathon Eugene Adams, Greyson W. Ansevin-Allen, Nyle F. Blanchard, Jacob Ryan Bonilla, Tiago Santos Boule, Olivia K. Burke, Elijah Evan Burker, Nolan Tucker Cahill, Sean P. Callahan, Makayla Heidi-Jean Collins, Caitryn E. Cook, Adia Ivry Cousins, Anna Sofia Dumond, Antonia Lillian Duteau-Young, Tyler F. English, Lola Jeanne Fanti, Dakota Lemuel Running Horse Fields, Aidan M. Fletcher, Nolan J. Gillis, Glorya Mae Gleason, Hannah Goodwin, Lilyian P. Hart-Connor, Chase A. Healey, Gabriel Calvin Hobbs, Isabella A. Johnson, Liam Emerson Kennedy, Corinne A. Kinson, Aila Marie Koski, Raelen Michelle Leonard-Solis, Logan Iris Lord, Joselyn Lyla Lucius, Damon M. McDow, Sofia G. Miller, Andrew Brian Moore, Robert Louis Nash VII, Rosemarie B. Nelligan, Abigail Elizabeth Osterhout, Sephra M. Parrelli, Kaylee M. Percoco, Ava Jeanne Pride, Briah M. Romanson, Emma Leigh Serpico, Blake R. Shollenberger, Wesley F. Thomsen, Alexis L. Yardley.
Grade 6: Kasen Matthew Abbott, Evangeline A. Amlaw, Aiden S. Beers, Sabastian Richard Bolton, Madelyn deLisle Boudle, Chulita Lee Brewer, Jonathan Norman Brown, Antonio Daniel Carreras, Hayden Rhys Chittick, Savannah Marie Ciaramella, Trevor Matthew Clark, Alexander Cocklin, Christian T. Cort, Landon P. DeLong, Miles J. Desrosiers, Devyn A. Driskell, Alysson E. Farris, Samuel Patrick Files, Addison Rose Fletcher, Kara E. Frost, Leah R. Frost, Audrey Irene Garland, Zachary Kenneth Griffin, Jacob Dean Harrell, Steven Allen Eugene Heasley, Lucian Elias Heath, Nathaniel L Henderson, Olivia Avery Jackson, Brady Thomas Joyal, Klarissa Elyanna Lathers, Thomas Michael Lavoie, Daniel Malay, Jacob Scott Moody, Gavin David Morton, Thomas H. Nowill, Andrew K. O’Donnell, Eliana Rose Patriquin, Violet Perry, Keshon James Phelps, Ella Jane Rice, Emma Lee Rule, Aydan Jane Rutter, Gavin Salisbury, Colin D. Tinnin, Jack Donald White, Henry David Wichland, Jackson H. Yager, Jenelle Wrae Yeaton.