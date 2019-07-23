The following 129 students in grade 9-12 were named to the honor roll at Fall Mountain Regional High School in Langdon for the fourth quarter of the 2018-2019 school year.
Thirty-one students achieved high honors:
Grade 12: Jacy Heidorn, Julia Kelsey, Sarah Klema, Emelia Martinez, Danessa McShane, Russell Putnam.
Grade 11: Gabriel Andrus, Anna Bellows, Shelby Durgin, Ashton Henning, Amanda Hodgkins, Gabrielle Klema, Katie Nelson, Meghan Spaulding.
Grade 10: Taylor Bland, Isabel Bushway, Emily Heath, Tristan Spencer, Rachel Watson.
Grade 9: Chloe Bardis, Jacob Bradley, Emily Connors, Sidney Curven, Nora Dunnigan, Ruby Frithsen, Makenna Grillone, Zaira Iraheta Rodriguez, Jennifer Mallet, Madeline Manning, Keyaira Nowell, Isabella Smith.
Ninety-eight students achieved honors:
Grade 12: Julia Badders, Jacob Barboza, McKenzie Bardis, William Benjamin, Zachary Blair, Josephine Britton, Kylah Carrier, Jonathan Clark, Hunter Colburn, Corlee Conklin, Mataya Erno, Jason Gibbs II, Faith Golec, Jada Howard, Kendall McAllister, Adam Moody, Hunter Oberst, Ethan Peltier, Otoha Tamakawa, Carroll Tenney, Chloe Vogel, Pearl Walker, Alexis White.
Grade 11: Kyliee Bly, Alexis Clark, Autumn Cummings, Alyssa Daignault, Olivia Dunnigan, Jacob Ecklund, Jason Elam, Alexzandria Fitzpatrick, Hunter Heavisides, Avery Honey, Jade Hulser, Rebeccah Kenyon, Hailey King, Taylah Lunderville, Abigail O’Brien, Brendan Reagan, James Ronning, Sarah Schadler, Morgan Snelling, Alex St. John, Adele Towne, Robyn Vasconcellos, Makayla Waysville.
Grade 10: Hayden Chandler, Kelsey Colburn, Donielle Davis, Sydney French, Tristan Gibbs, Kierstin Melius, Ethan Moody, Paige Moody, Jennifer Morello, Aiden Mousley, Sarah Murdoch, Rebecca Neily, Jakob Newell, Gavin Nutting, Taylor Patch, Maeve Perron, Cody Ransom, Jorge Rodriguez, Zulma Rodriguez, Bennett Shriver, Jessie Wood.
Grade 9: Hayden Anastasio, Rowan Anderson, Sullivan Barth, Willem Bellows, Anya Bierweiler-Franks, Julianna Bowman, Sophia Bruzgis, Lynsey Chabot, Bailey Clough, Grace Conety, Logan Farnum, Gillian Frazier, Cameron Fry, Quinn Healy, Olivia Henning, Enrique Ingram Mendez, Liberty Kustafik, Leilani Macenfish, Samantha Mallet, Owen Marsden, Patrick McGuirk, Fiori Mitchell, Emma Oliver, Emilee Peck, Wyatt Pelow, Ashley Putnam, Brayden Ring, Amelia Sethi, Gawain Smith, Avery Stewart, Jonathan Wildes.