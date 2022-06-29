The following 183 students in grades 7-12 at Monadnock Regional Middle/High School in Swanzey were named to the honor roll for the fourth quarter of the 2021-2022 school year.
*Seventy-five students achieved high honors:
Grade 12: Jaden Eve Bauer, Ryan Harrison Bemis, Edward Oswald Boardman, Laura Nathalie Burdick, Zachary Hayes Carter, Liliana Teresa Chirichella, Grace Elisabeth Clark, Olivia Louise Croteau, Aderyn Kathleen Daugherty, Ian James Gauthier, Emily Rose Lang, Grace Elizabeth LeClair, Christopher J Pastor, Veronika Yasmine Sokol, Emma Katharine Toscano, Bridget Elizabeth Van Valzah
Grade 11: Sydney Elizabeth Bowers, Oliver Patrick Fougere, Breann Avery Lawrence, Jack Graham Lorenz, Joseph Robert Lotito, Emma Rose Loudermilk, Nathan Isaac Rice, Isabella Brooke Tommila
Grade 10: Lilly Marie Adams, Naomi Faith Corban, Kaylee Diane Cotnoir, Benjamin Donald Dean, Leila Jannette Gonzalez, Regan Kathleen Kidney, Wanda Renee Smith, Anaka Rain Washer, Kaylee Ann Wigart
Grade 9: Cainen Rebecca Avery, Lenina Sara Ayala, Shaylee Jessie Branon, Noah Quincy Davis, Amanda Ryan Roy, Patricia Jean Ryan, Bailee Allyn Soucia
Grade 8: Nicholas William Ball, Charleigh Brynn Bohannon, Emily Alexis Bower, Juliette Alexus Brosseau, Felicity Mae Clark, Phoebe Ann Diven, Haley Alexis Eklund, Olivia Shirley Knightly, Bryanna Theresa Lacoste, Sylvyn Kaye Caroline Love, Sophie Kristine Manlove, Lily Elizabeth Mathewson, Brianna Leigh Metcalf, Lila Patten Pelkey, Khloe May Stewart
Grade 7: Chloe Lorraine Anderson, Emily Mae Bagster, Jaelyn Elizabeth Bardwell, Taylor Lynn Bower, Garrett Stephen Clark, Lissette Christine Cook, Emma Elizabeth Cotnoir, Abigail Elizabeth Daugherty, Gracie Lynn Dean, Katelyn Elizabeth Dunham, Jillian Jo Ellis, Lila Ruby Fox, Violet Mary Margaret Jackson, Kailyn Leila LaRoche, Landon James Nash, Trever Miguel Sault, Harrison Deane Swartout, Nathaniel Roy Tanner, Luke Forrest Tommila, Rylee Elizabeth Van Landeghem
*One hundred eight students achieved honors:
Grade 12: Connor Everett Branon, Hannah Ruby Dettelback, Hannah Elizabeth Frost, Abigail Ruth Jasinski, William Earl Lepisto, Anthony William Poanessa, Olivia Jacleen Poliquin, Gabrielle Elisa Schmidt, Carson Henry Shanks, Kayleigh Elizabeth Stickney, Zackary Michael Stickney, Elizabeth Paige Surprenant, Madison Elizabeth Swett
Grade 11: Shawn Alyssa Bixby, Aidan Paul Cavanaugh, Kyle Joseph Davis, Gwennalyn Claire Eaves, Trista Rose Faulkner, Madighan Cuyler Fitz Gerald, Julia Anne Hoden, Cameron Marcus Olivo, Jason Douglas Robinson, Dominic Anthony Rubio, Rexx Alexander Ward
Grade 10: Kyleigh Elizabeth Baker, Jacob James Bibeau, Ingrid Harriet Plasse Boardman, Alyvia Emilee Davis, Liana Jade Eklund, Quinn Adrianna Ells, Madison Olivia Foster, Gavin Edward Gomarlo, Jake Hilliard, Makenna Noelle Huot, Sydney Joy Leventry, Owen Lee Merchant, Peter David Olszak, GemmaLynne Iris Osterhout, Bella Charlotte St. Jean, Sarina Mercedes Stengle, Olivia Therese Sutton
Grade 9: Kaelyn Riley Carter, Benjamin Christopher Chase, Katelyn May Clark, Arianna Lynn Drouin, Gennavieve Lori Herbert, Andrew George Hopkins, Cooper Colleen Martin, Shane Patrick Rediker, Travis Michael Sault, Andrew Derek Szymcik
Grade 8: Zoe Kendall Andrews, Alessandra Arianna Arel, Connor Jason Blake, Alexia Rose Bowman, Marlee Jada Carroll-Clough, Jacob Alex Castor, Tanner Adam Dubriske, Skyla Mae Ellis, Xavier Michael Fougere, Jezalinnah Skylar Fusco, Jocelyn Lia-Faith Gonzalez, Robert Arthur Goulet, Moses Thomas Hart, Hannah Paige Hopkins, Tucker Gregory Johns, Catrina Jean Joslyn, Andrew Raymond Kersbergen, Arianna Elizabeth LeBlanc, Ike Richard Leventry, Dylan Angelus Lloyd, Cassidy Lynn Morrison, Abigail Louise Murray, Samuel Adam Olszak, Kaitlyn Janelle Rua, Alex James Savola, Emma Rachael Schnyer, Morgan Faye Shaw, Jaydan Rithy Sullivan, Ethan Blake Vonasek
Grade 7: Kendrah Brooks Bower, Kaiden Robert Bowers, Kassidy Susanna Brentley, Vianna Lyliana Calderon, Brooke Elizabeth Carpenter, Jack David Colbert, Conner James Delano, Madelyn Ellen Eaton, Keegan Nicholas Eddy, Taylor Ruth Faulkner, Adrienne Elizabeth Fawcett, Hailey Rae Fisk, Cameron Jessie Halbedel, Nyalece Kalie Kliskey, Annabelle Lou Kundel, Cameron Mckinnon Lawlor, Natalie Melissa LeBlanc, Julia Lynn Lewis, Andrew John Naso, Spencer Daniel Olmstead-Morris, Kaylee Rena Rice, Hayden James Ringland, William Lyle Russell, Paetyn Grace Simonds, Connor Hayden Smith, Carla Sofia Sokol, Kenna Rose St. Laurent, Gavin Shawn Sturgill
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