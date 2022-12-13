The following 339 students in grades 6-8 were named to the honor roll at Keene Middle School for the first quarter of the 2022-2023 school year.

One hundred fifty-seven students achieved high honors:

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