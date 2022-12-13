The following 339 students in grades 6-8 were named to the honor roll at Keene Middle School for the first quarter of the 2022-2023 school year.
One hundred fifty-seven students achieved high honors:
Grade 8: Lauryn Josephine Adams, Sage E. Adams, Lola Rose Ballaro, Abigail J. Bergmann, Sirena Alexandra Cassin, Song Wei Chen, Casey Ryan Clark, Camden Riley Clay, Nolan Patrick Connors, Michael James Costa, Madeline J E Couch, Peri Rafala Craici, Riley M. Dexter, Jeevisha Dhanda, Andrew Russell Downing, Kelcie Gail Dunn, Paige O. Ells, Dayna Evelyn English, Camryn S. Finley, Jacoby Taden Garcia, Tristan Nicholas Gargan, Camille E. Hansen, Franklin Nerbes Hartigan, Caitlyn Marie Hutchins, Elizabeth Faith Hutchins, Jacob Robert Jones, Ella Mae Joslyn, Brynne Avery Kennedy, Ava L. Labatt, Arianna Morgan LaMears, August Aurore Lortie, Leila Rose MacDonald, Gaetana Pasquale Martin, Elijah Jay Meehan, Scarlett Anabelle Miller, Zoey Jade Milotte, Kaleb William Miner, Addison Erin Mitchell, Owen James Nash, Lyla Cote Nims, Lillian Michelle Olson, Isabell A. Parham-Brown, Scarlett Aurora Purcell, Leo Thomas Runez, Alexandra Jean Scherpa, Skylar Alexa Schmidt, Kailynn Marie Schneider, Liam Brendan Shea, Hailie Rose Snow, Ian Thomas Spencer, Mackensie Claire Stacey, Kaelyn Alexis Stehura, Rylee Ann Swift, Megan Jillian Tonderys, Abella Pearl Trombly, Gavin G. Tuttle, Reilly Grace Visceglie, Kamryn Faith Ward, Tristin P. Woodbury, Audrey Elizabeth Wright
Grade 7: Olivia Elaine Adams, Myles Clayton Alderfer, Brie Elisabeth Bell, Sage Blayne Booth, Logan D. Bostwick, Brynn Louise Boudle, Brooke Ann Castor, Kayla Maureen Chretien, Elizabeth Reese Cocklin, Norah Ellen Corindia, Lauren C. Cowher, Kamden Nathan Dooley, Jacob Zachary Earl, Alyx Michelle Emmond, Grady John Erickson, Charles Nolan Fauth, Olivia A. Gillard, Diana Sophia Green, Colton Michael Hammer, Landon Foster Hammer, Sally R. Ingalls, Peter James Jarvela, Briana Marie Jones, Sawyer W. Kress, Jacob Edward Kurtz, Elayna Joy Latko, Amelia Carol Long, Elliana Grace Macke, Ryan Jack Marsh, Madison Jo Ann May, Tobin J. McDermott, Lauren Rachel McLean, Asher Pierce Merrill, Isabel J. Mitchell, Aoife Patricia Moran, Connor Michael Mucha, Ashley Nicole O’Brien, Kayla Maria O’Brien, Chloe Keating Patek, Jenna B. Pearsall, Sophie Grace Peck, Serenity Beatrice Ann Russell, Roha Sheikh, Ethan Edward St Arnauld, Evelyn Donna Swartout, Gretchen Love Temple, Cooper Shea Tiani, Avery Elizabeth Packard Vestal, Kidist Naomi Visser, Yu Chen Wang, Zachariah John Waters, Logan D. Whitney, Adelaide Elizabeth Wichland, Emi Cecelia Wolf, Catherine Isobel Yarosz, Jack Arthur Zalaski
Grade 6: Abigail Bates Austin, Bailey Tenille Avery, Julien Jay Bencivenga, Mason Robert Bodnar, Devin Morrell Boeker, Sydney Alexandra Bonaccolto, Tessa Elizabeth Breedlove, Noah Alan Bunker, Carliana Isa Chamberlin, Whitman Ryan Conboy, Mason James Dombrowski, Justin David Drotts, Husain Ali Hasan Ebrahim Khalil Ebrahim, Dmitri Alex Florenz, Gianna Helen Geraghty, Garv Goyal, Liam Aaron Green, Jennifer R. Hadden, Gabriel Douglas Hall, Colin Marra Hartigan Jr, Lilly Rachel Higgins, Phoebe Leighann Holmes, Ava Lynn Lacey, Finn William Luse, McKenna K. Macie, Samanvi Kruthi Manukonda, Olive Elizabeth McBride, Mirabella Olexia Melton, Colby James Moody, Alexis Katherine Nardello, Ellie True Petersen, Lily Mae Pike, Andrew Vaughn Pratt, Molly M. Rent, Cooper Kalich Sampson, Mia G. Snowling, Jacob Nicholas Stramowski, Mariam Haase Sturtz, Avery Joy Testo, Seth Peter Wichland, Alexander Raymond Young
One hundred eighty-two students achieved honors:
Grade 8: Lily Bea Adams, Deonna Kathleen Aliseo, Marilyn Rainn Barry, Katherine G. Beard, Keenan Boeker, Skylar Britton, Katelyn Alexandra Brooks, Marie Mae Bujnowski, Jacob James Buker, Maddox Reed Castor, Maddox Matthew Christianson, Carter Clark, Chase Michael Crosby, Peter Daniel Crosby, Crystal Rose Currier, Kaitlynn Fiori Dixon, Serenity Rose Doiron, Nicholas J. Dunnell, Lillian Rose Fitzgerald, Eden Saylor Fontaine, Brayden C. French, Gavin Valen Gage, Mason Palmer Gates, Adison O. R. Grandmont, Jack Bys Hanniger, Nathan Bys Hanniger, Kalen Christopher Hart, Scotford Whitney Hartshorne, Benjamin Ryan Aubrey Hays, Bruce Andersen Hinton, Skye David Houle, Caroline Jean Kilchewski, Andrew Robert John Koski, Samantha Sue Lazzaro, Cameron Michael Martin, Mia Collins McGilvery, Devon Thomas McKenney, Kaylynn Elizabeth McKeon, Samuel Benjamin Merry, Isabelle Violet Motta, Ethan Blaine Oliva, Kyle Matthew Onduso, Letroy Tyrone Perry, Skyler F. Quigley, Grady Kalich Sampson, Isabella Gene Schafer, Malachi James Silvernale, Annalynn E. Spears, Tyreese C. Stanley, Nathan Joseph Stout, Austin Ryan Tillery, Rylee Marie Wilcox
Grade 7: Francesca Elizabeth Ansaldo, Logan J. Barrett, Rylee N. Black, Hope May Burnham, Logan J. Cady, Lillian Kelly Canfield, Mason R. Carroll, Paige Marie Chickering, Harrison James Chittick, Delilah Marilyn Christiansen, Matthew S. Colby, Lily Ann Rose Marie Cota, Moziah Errol Cousins, Jacob David Cross, Cameron Ray Cyr, Ian Michael deBit, Jessica Michelle Dubberly, William Edward Dunn, Meaghan Louise Fontaine, Miles Grabau Foreman, Grace Robyn Frock, Dallas Arthur Gee, Macie Tyler Gilbert, Jaidyn Ann Graves, Liam W. Henderson, Benjamine Matthew Hill, Alexander M. Hook, Gavyn Anthony Hope, Reis Camryn Houle, Jade Alexandria Jackson, Joel Lucas LaBrie, Hunter Jordan Maher, Ethan James Malcolm, Payton F. Margaitis, Marlee Ann Michaud, Timothy Isaiah Milledge, Rylen James Morrison, Alisha Marie Normil, Aiden Michael O’Donnell, Ciara Neveagh O’Leary, Joshua Korim Patriquin, Khloe Theresa Percoco, Grace Louise Perkins, Cameron Jaycob Pratt, Skylar Piyapat Promploy, Zoey A. Quail, Jazzlyn Rai, Tristan Robert Rutter, Ella Elizabeth Salzmann, Connor Vincent Smith, Joshua Lewis St. Peter, Tucker James Stebbins, Madison Lee Tower, Gemma Rose Vaillancourt, Mason Gage Ward, Lena Mari Wiegers, Levi G. Wolhok, Decker Charles Yardley
Grade 6: Zoe Elizabeth Allaire, Henry M. Archbold, Sophie Bailey Austin, Adreanna Lee Barbosa, Ellsie Lynn Bemis, Mia Nichol Bencivenga, Zoya Eleonora Blackmore, Brooklyn Jada Boucher, Tinsleigh Baxter Boucher, Ryan Richard Brambilla-Botting, Dalton Daniel Breen, Brennen Lee Burkholder, Alexis Rose Chase, Giavanna Alyse Clay, Graham M. Coley, Sean Michael Connors, Adriana E. Cossette, Xavier Michael D’Arcy, Jailyn Rose Day, Deen Destani, Dylan M. DiTullio, Maxwell H. Doll, Griffin Lee Erickson, Rai’Lyn Grace Frazier, Abraham Garrett Ginsberg, Noah Henry Gray, Ava C Gregory, Franz Philip Ernest Haase, Jason Edward Healey, William Owen Houston, Greyson Bickford Hughes, Joseph Allen Hutchins, Brayden D. Judd, Jazzlynn Rae Lazzaro, Cailyn Rose Leary, Claudia Mable MacQueston, Kaylin Ila Magee, Khloe Lynn Majoy, Alexis Wren-Taaffe Mason, Lilyan Victoria May, Madeline Marie Meade, Nissa N. Messer, Luisa Camila Morales Soto, Nora Jean Mucha, Riley Orion Murrin, Fatima Guadalupe Nochez Gamez, Audric Scott Olson, Leta Katherine Orciari, Lauren Elaine Plante, Michael William Prince, Juliana Brooke Rice, Olivia L. Robbins, Lillian Marie Ruff, Riley Monahan Schafer, Pratikk Selvam, Ian William Singer, Griffyn William Smith, Joyce Ann Smith, Dylan T. Snow, Brady James Stone, Valentino Santeri Tokola-Viglione, Zade W. Trybulski, Asher John Michael Tyler, Jordana Leigh Walker, Isla Elaine Wallis, Maximilian Charles-Thomas Washer, Kaydence Rita Weishaupt, Jacksyn Paul Whitney, Mason J. Wilder, Shawna Leigh Willette, Sierra Patience Willey, Alayna Katharine Wright
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